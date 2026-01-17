Szombaton Miskolcon találkozik a nemzeti oldal: Élő közvetítés a Hír Tv-n és a közösségi médiában

Hatalmas várakozás előzte meg a szombati napot, amikor Miskolc válik a hazafias politika központjává, hiszen a Kocsis Máté által fémjelzett DPK: a nemzeti erő összekapcsolódása rendezvénysorozat újabb állomásához érkezik. Az Orbán Viktor miniszterelnök által életre hívott gyűlés célja egyértelmű, a személyes találkozók erejével megmutatni, hogy a jobboldal számára a béke marad az egyetlen biztos választás. Miközben a brüsszeli húsosfazékhoz dörgölőző mandátum-tolvajok a „háborús szolidaritás” eufemizmusa mögé bújnak, a nemzeti oldal Miskolcon teszi világossá, hogy nem a Tiszát, hanem a birodalmi központot kell legyőzni a választásokon. Az élő közvetítésünk során Ön is tanúja lehet annak az erődemonstrációnak, amely Győr, Nyíregyháza és Szeged után most Borsod szívében mutatja meg, hogy a magyar szuverenitás nem eladó.