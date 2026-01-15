Főbb témák:

Trump szerint Grönland amerikai ellenőrzése „életbevágó” fontosságú a tervezett Arany Kupola légi és rakétavédelmi rendszer.

Donald Trump amerikai elnök szerdán hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak Grönland feletti ellenőrzést kell szereznie a NATO támogatásával, alig órákkal korábban, hogy a dán, grönlandi és amerikai vezetők megkezdték volna a sarkvidéki szigetről szóló döntő tárgyalásokat.



Az EU arra törekszik, hogy „katonai nagyhatalommá” váljon – jelentette ki Ursula von der Leyen.

Az EU arra törekszik, hogy „katonai nagyhatalommá” váljon – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán az Európai Parlament zárt ülésén. „Tudjuk, hogy erőseknek kell lennünk, és az erő azt jelenti, hogy nem vagyunk katonai nagyhatalom, de arra törekszünk, hogy azzá váljunk” – mondta von der Leyen az Európai Néppárt frakciójának képviselőinek. „De gazdasági nagyhatalom vagyunk... folyamatosan javítanunk kell teljesítményünket, ez olyan, mint egy üzlet, hogy gazdasági nagyhatalom maradjon” – tette hozzá a Bizottság elnöke, a teremben jelen lévő forrás szerint. Megjegyzései akkor hangzottak el, amikor egy dán és grönlandi delegáció készül találkozni Donald Trump kormányának kulcsfontosságú tagjaival Washingtonban, miközben az Egyesült Államok az autonóm sziget annektálásával fenyegetőzik. Von der Leyen az európai parlamenti képviselőknek elmondta, hogy a legfontosabb üzenet az, hogy az EU tiszteletben tartja a grönlandiak önrendelkezési jogát, de számíthatnak az európaiakra.



Donald Trump szerint Zelenszkij blokkolja a tárgyalásokat.