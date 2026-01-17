Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter miskolci beszéde során világossá tette, hogy az európai elit végleg és visszavonhatatlanul eladta a lelkét a háborús elköteleződés oltárán, ami nem jelent mást, mint egy totális orosz-európai összecsapás vízióját. Ez a szándékos döntés és a cselekmények szintjén is bizonyított téboly Oroszország mindenáron való legyőzését célozza, ám a brüsszeli hadurak elfelejtik hozzátenni: ez az út csakis mérhetetlen kínnal, szenvedéssel és magyar életek feláldozásával járna. Ebben a vészterhes időszakban a nemzeti kormány az egyetlen garancia arra, hogy hazánk kimaradjon a pusztító spirálból, hiszen nálunk a béke nem alku tárgya, hanem a legfőbb parancs. A biztos választás 2026-ban éppen ezért a stabilitás marad, szemben a brüsszeli húsosfazékhoz dörgölőző bábokkal, akik azonnal fegyvert adnának a gyermekeink kezébe.