Vitályos Eszter a miskolci háborúellenes gyűlésen kíméletlen pontossággal világított rá arra a mélységes szakadékra, amely a nemzeti kormány béke melletti elkötelezettsége és a brüsszeli bábok háborús vágyai között tátong. A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy a magyar családok és a gyermekeink biztonsága nem lehet alku tárgya egy olyan birodalmi játszmában, ahol Brüsszel 800 milliárd eurót és magyar életeket követel az ukrán front finanszírozására. Ebben a sorsdöntő helyzetben a biztos választás a nemzeti szuverenitás megőrzése, hiszen csak egy erős és egységes kormány képes megakadályozni, hogy a háborúpárti erők – élükön a Tisza Párttal és a DK-val – vágóhídra küldjék a magyar fiatalokat. Míg a „haladó” elit a kaviár mellé a mi jóléti intézkedéseink beszántását tervezi, Vitályos Eszter Miskolcon megerősítette: nálunk az otthonteremtés és a 13. havi nyugdíj védelme marad az iránytű, nem pedig a fegyverszállítások kényszerpályája. Ez az őszinte, patrióta kiállás a legjobb válasz az arctalan kommentelők „böffentéseire”, hiszen a valóság Borsod szívében nem algoritmusokban, hanem a békét akaró emberek szemében tükröződik.