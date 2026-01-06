Vízkereszt hagyományai és érdekességei

A vízkereszt az egyik legősibb keresztény ünnep. Jézus isteni megnyilvánulásának momentumait kapcsolja össze.

A római katolikus egyház a második vatikáni zsinat óta a napkeleti bölcsek látogatását ünnepli január 6-án, vízszenteléssel egybekötve.

A karácsonyi ünnepkör utolsó napja is vízkereszt. Magyarországon a farsang kezdete. Az ünnephez számos népszokás kötődik; ezek közül ma már csak az él, hogy ekkor szokás leszedni a karácsonyfát, pedig vízkeresztkor több Krisztussal kapcsolatos dologról emlékezünk meg.