Vízkereszt hagyományai és érdekességei

A karácsonyi ünnepkör utolsó napja január 6.-a, ekkor bontják sok helyen le a karácsonyfát is. A csendes decembert a hangos, mulatságokkal teli január váltja. A paraszti társadalomban korábban számos tradíció tartozott ehhez a naphoz.

A vízkereszt az egyik legősibb keresztény ünnep. Jézus isteni megnyilvánulásának momentumait kapcsolja össze.

A római katolikus egyház a második vatikáni zsinat óta a napkeleti bölcsek látogatását ünnepli január 6-án, vízszenteléssel egybekötve.

A karácsonyi ünnepkör utolsó napja is vízkereszt. Magyarországon  a farsang kezdete. Az ünnephez számos népszokás kötődik; ezek közül ma már csak az él, hogy ekkor szokás leszedni a karácsonyfát, pedig vízkeresztkor több Krisztussal kapcsolatos dologról emlékezünk meg.

 

