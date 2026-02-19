Elzárták a csapot! – Kiderült a Tisza és Kijev sötét alkuja, de a kormány kicselezte őket

A politikai hazaárulás új szintjét látjuk, hiszen a Tisza összejátszik az ukránokkal. Kijev tudatosan okoz kárt Magyarországnak, amikor a Barátság kőolajvezetéken érkező szállításokat fegyverként használja. A szomszédos állam vezetése politikai nyomásgyakorlásként nem indítja újra a tranzitot. Ez a lépés egy összehangolt támadás a hazai ipar ellen. A nemzeti kormány azonban nem hátrál meg a zsarolás előtt. A hazai ellátásbiztonság továbbra is gránitszilárdságú. A kabinet azonnal felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, így a lakosság semmit sem érez a krízisből. A Mol gyorsan lépett, és hatalmas mennyiségű alternatív forrást biztosított. Március közepétől tengeri úton is érkezhet orosz kőolaj, ami végleg nevetségessé teszi az ukrán blokádot.