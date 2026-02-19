Nagy Dénes: Elsősorban az emberről és az emberen keresztül az ő zenéjéről szól ez a film

Nagy Dénes, Ezüst Medve-díjas rendező így fogalmazott: „A célunk az volt, hogy elsősorban az emberről és az emberen keresztül az ő zenéjéről szóljon ez a film. Látunk egy embert, aki leélt 100 évet, és reflektál magára és gondolkodik az élet értelméről.” Ezért nem csak a zenészek számára tud adni valamit a film. Gőz László kiemelte: "A film olyan zenészeknek is tud újat mondani, akik ismerik Kurtágot".

Gőz László az adásban egyebek mellett azt is elárulta, hogyan született meg a film ötlete, és miért Nagy Dénest kérték fel rendezőnek, továbbá számos izgalmas személyes élményt is megosztott Kurtág György és felesége, Kurtág Márta életéről. Például azt is megtudhatjuk, hogyan kerültek a BMC professzori lakásába, ahol Kurtág György ma is él és alkot. Az is kiderül a podcastből, hogy Kurtág György mit mondott a rendezőnek a filmről, miután megnézte.

A SVENK Podcast további történetekkel és kulisszatitkokkal elérhető a Nemzeti Filmintézet YouTube-csatornáján és a Spotify-on.

Kép forrása: nfi.hu