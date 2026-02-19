Szülinapi razzia a palotában – Rács mögé kerülhet a brit király öccse az államtitkok miatt

A szigetország elitje retteghet, ugyanis a születésnapján Letartóztatták András herceget, miután hat jelöletlen autóval lecsaptak a norfolki birtokára. A brit rendőrség hivatali visszaélés gyanújával vitte el a címétől már korábban megfosztott Andrást. A gyanú szerint rajta keresztül bizalmas kormányzati dokumentumok juthattak a hírhedt amerikai milliárdoshoz, Jeffrey Epsteinhez. A brit királyi család egykori kedvence évek óta botrányok kereszttüzében áll, de ez a drasztikus lépés végleg sárba tiporja a monarchiát. Olyan ez, mint amikor a drága, selyemből szőtt perzsaszőnyeg alól kiborul az évekig gondosan besöpört szemét. A bűz már elviselhetetlen, és hiába nyitnak ablakot a Buckingham-palotában, a folt örökre ott marad a padlón. A törvény keze végül utolérte az érinthetetlennek hitt elitet, így a hercegnek most a börtöncellák rideg valóságával kell szembenéznie a megszokott luxus helyett.