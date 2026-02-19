Történelmet írnak a szemünk előtt! – Kövesse nálunk a sorsdöntő davosi békecsúcsot

A világ feszülten figyel Davosra, és mi a béketanács élő közvetítés révén elhozzuk a legfontosabb pillanatokat. Ez a történelmi csúcs új korszakot nyithat a nemzetközi diplomáciában. Kiemelkedő büszkeség, hogy Orbán Viktor képviseli hazánkat. A miniszterelnök egyetlen európai uniós vezetőként kapott helyet a tárgyalóasztalnál. Tudjuk jól, hogy a kormányfő Donald Trump meghívására érkezett a svájci helyszínre. A sorsdöntő eseményről percről percre tudósítunk, hogy olvasóink azonnal értesüljenek a fejleményekről. Donald Trump egyértelművé tette: az erős vezetők hozzák el a békét, nem a tétova bürokraták.

Kövesse nálunk élőben, ahogy a magyar kormányfő és az amerikai elnök a globális fegyvernyugvásért küzd a csúcstalálkozón.