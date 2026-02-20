Veszélyes barátság: német közvetítéssel Magyar Péter az ukránokkal egyeztethetett

A müncheni megállapodás bevonul majd a magyar politika történelembe. Így reagált a miniszterelnök arra a titkosszolgálati jelentésre amiből kiderül, hogy Magyar Péter német közvetítéssel egyeztethetett a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegációval. Orbán Viktor rámutatott: létrejött a Brüsszel-Kijev-Tisza tengely.
Az Index birtokában jutott egy, a magyar kormány számára készített titkosszolgálati jelentés, amiből kiderül, hogy Magyar Péter német közvetítéssel egyeztethetett a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegációval a biztonságpolitikai konferencián. A lap információi szerint a téma pedig nem más lehetett, mint a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező olaj leállítása.
Van tudomásunk arról a megfelelő forrásokból, hogy ott paktum jött létre. Németek közvetítésével, irányításával, parancsára. Ezt most nem tudom pontosan, de ez esetben nem lennének olyan messze egymástól. Ez egy Brüsszel-Kijev és egy Tisza párt tengely létrehozásáról szólnak. Itt van egy megállapodás arról, hogy ha új kormány lenne Magyarországon, akkor az támogatja Ukrajnát a háború folytatásában
- reagált Orbán Viktor kormányfő.