A tervek szerint villamossínre terelik a kocsikat az átépítés után a Mester utcában

A Metropol azt írja, a kivitelezést a Colas Közlekedésépítő Zrt. végzi, teljes szélességében átépítik az útpályát és a gyalogosfelületeket, szintemelést hajtanak végre egyes szakaszokon, valamint védett biciklisávokat hoznak létre. A beruházás célja a BKK szerint egy korszerű, biztonságosabb és élhetőbb városi főutca kialakítása, amely jobban szolgálja a gyalogosokat, a kerékpárosokat és a közösségi közlekedést.