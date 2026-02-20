NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
A tervek szerint villamossínre terelik a kocsikat az átépítés után a Mester utcában

A témáról Almássy Kornél, a Bp. Műhely kutatási és elemzési vezetője beszélt a Napindítóban.

A Metropol azt írja, a kivitelezést a Colas Közlekedésépítő Zrt. végzi, teljes szélességében átépítik az útpályát és a gyalogosfelületeket, szintemelést hajtanak végre egyes szakaszokon, valamint védett biciklisávokat hoznak létre. A beruházás célja a BKK szerint egy korszerű, biztonságosabb és élhetőbb városi főutca kialakítása, amely jobban szolgálja a gyalogosokat, a kerékpárosokat és a közösségi közlekedést.

 

