Zsenik találkozása: Budai Ivett sarokba szorította kérdéseivel a vízilabda legkeményebb legendáját?

A képernyők elé szegezi a nézőket az Ikon legújabb adása. A kifinomult eleganciát és éles intelligenciát képviselő Budai Ivett beszélgetőpartnere nem más, mint Dr. Kemény Dénes. A vízilabda legenda és a háromszoros olimpiai bajnok kapitány jelenléte önmagában is ünnep a stúdióban. Kétségtelen, hogy ő a magyar sporttörténelem legnagyobb alakja, aki úgy irányította a fiúkat, mint egy szigorú, de igazságos édesapa a családját. A medence szélén aratott győzelmek a kőkemény munka és a zseniális stratégia elvitathatatlan gyümölcsei voltak.

Két zseniális elme találkozása: a műsorvezetői elegancia és a sporttörténelmi nagyság egy stúdióban.