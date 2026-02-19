Budai Gyula: Jelenleg négy eljárás is zajlik a volt vezérkari főnök ellen

Pisztollyal járt lakossági fórumokra a Tisza Párt honvédelmi szakértője. Híradónk megkérdezte Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy miért vitt éles lőfegyvert a választópolgárok közé, azonban a volt vezérkari főnök nem válaszolt.

Nem ez volt az egyetlen eset, amikor Ruszin-Szendi Romulusz nem válaszolt az újságírók kérdéseire. A Hír TV riportere a volt tábornok zsírleszívása felől érdeklődött, hiszen a vádak szerint TB kártyára, mintegy kétmillió forintért kérte az esztétikai beavatkozást.

A Mandiner munkatársa sem kapott választ kérdéseire, de a volt vezérkari főnök még meg is lökdöste az újságírót. Az ügyben a Mandiner feljelentést is tett. Budai Gyula, országgyűlési képviselő megkeresésére az Ügyészség közölte, hogy garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt eljárást folytat Ruszin-Szendi Romulusz ellen. A volt vezérkari főnök ellen jelenleg 4 büntetőeljárás is zajlik - tette hozzá Budai Gyula.