A Béketanács washingtoni ülése után Orbán Viktor világossá tette, hogy a béke nem csupán egy vágyálom, hanem kőkemény politikai realitás, ha a józan ész és a Donald Trump által képviselt pragmatizmus találkozik. A washingtoni csúcs eredményei szerint a magyar-amerikai kapcsolatok soha nem látott magasságokba emelkedtek, a békemisszió 2026 pedig sikeresen letette az alapkövet egy stabilabb világrendhez. Olyan ez, mint amikor a vihar után végre kisüt a nap: a háborús felhőket végleg szétoszlatja a két karizmatikus vezető szövetsége, ami elhozza a kiszámíthatóságot a mindennapokba.