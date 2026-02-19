Míg Orbán Viktor a békéért küzd, a Tisza Párt ukrán segítséggel veri át a választókat!

Példátlan diplomáciai és belpolitikai vihar rázza meg a kontinenst az áprilisi választások előtt. A béketanács ülésén a magyar miniszterelnök az egyetlen, aki a tárgyalóasztalnál küzd a jövőnkért. Eközben Kijev nyílt támadást indított hazánk ellen az energiaellátás blokkolásával. A drámát fokozza, hogy a hazai baloldal ukrán segítséggel veri át a szavazókat a hatalom megszerzéséért.
A történelem sötét forgatókönyve zajlik, de a nemzeti érdekvédelem kitart. Amíg Orbán Viktor a béketanács ülésén a békéért küzd, és egyedüli európai kormányfőként vesz részt a sorsdöntő tárgyalásokon, a szomszédban paktum köttetett. Kijev a konfliktus útjára lépett, és tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz nekünk. Ez az ukrán zsarolás egy összehangolt támadás, amelyhez a baloldal asszisztál. Egy elemző leleplezte, hogy a Tisza manipulálja a közvélemény-kutatásokat, felduzzasztva támogatottságát. A manipulált kutatások fegyverével fedik el az árulást.
A béke és a zsarolás mérlege: Kijev az energiafegyverhez nyúlt, a hazai baloldal pedig a számokat hamisítja.