A történelem sötét forgatókönyve zajlik, de a nemzeti érdekvédelem kitart. Amíg Orbán Viktor a béketanács ülésén a békéért küzd, és egyedüli európai kormányfőként vesz részt a sorsdöntő tárgyalásokon, a szomszédban paktum köttetett. Kijev a konfliktus útjára lépett, és tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz nekünk. Ez az ukrán zsarolás egy összehangolt támadás, amelyhez a baloldal asszisztál. Egy elemző leleplezte, hogy a Tisza manipulálja a közvélemény-kutatásokat, felduzzasztva támogatottságát. A manipulált kutatások fegyverével fedik el az árulást.

A béke és a zsarolás mérlege: Kijev az energiafegyverhez nyúlt, a hazai baloldal pedig a számokat hamisítja.