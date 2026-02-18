Hiába a béketárgyalás, a fronton dübörög a háború

Hiába zajlanak a békéről szóló egyeztetések, a háború Oroszország és Ukrajna között nagy intenzitással zajlik. Az orosz hadsereg hétfőn éjjel és kedd reggel 151 ukrán drónt lőtt le több orosz régióban, viszont Oroszország körülbelül 1 256 080 katonát vesztett Ukrajnában a 2022. február 24-én megkezdett háború óta.

Főbb témák:

A Rheinmetall német fegyveripari óriás azonnal elárasztaná Ukrajnát lőszerrel, ha a nyugati kormányok felszabadítanák a finanszírozást.



Európa újrafegyverkezése számos kritikus nyersanyag ellátási láncától függ.



Az Egyesült Királyság jelentős növelést fontolgat a védelmi kiadásokban.