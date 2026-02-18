Orbán Viktor: Gáncsolják az európai politikusok Donald Trump béketörekvéseit

Gáncsolják az európai politikusok Donald Trump béketörekvéseit - jelentette ki a HírTv-nek adott exkluzív interjúban a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta: Európa a németek vezetésével úgy döntött, hogy ezt a háborút folytatni kell Ukrajnának.

