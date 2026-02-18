NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Menczer Tamás: Legyünk minél többen, legyünk minél erősebbek

Háború vagy béke, ez a választás tétje - jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az Igazság Órájában.

Menczer Tamás rámutatott: éppen ezért mindenkire szükség van a március 15-i Békemeneten.

Röviden össze van foglalva a választás tétje és lényege. Háború vagy béke. A jövőnk, a sorsunk, sőt nem csak a mienk, hanem a gyerekeink és a következő generációk jövőj,e úgyhogy mindenkit várunk, mindenki legyen ott, legyünk minél többen, legyünk minél erősebbek és mutassuk meg azt, hogy a magyar emberek ott állnak Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP mellett, ez a lényeg, aztán majd április 12-én is - mondta Menczer Tamás az Igazság Órájában. 

 

