Menczer Tamás szerint ezért fogy a lendület a Tisza Párt körül

Hiába másolja Orbán Viktor országjárását Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének rendezvényei egyre kevesebb embert érdekelnek. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint ezeket a tiszás rendezvényeket azért látogatják egyre kevesebben, mert egyre több igazság derül ki Magyar Péterről és a holdudvaráról.

Menczer Tamás hozzátette: szerinte mindez annak tudható be, hogy a magyar emberek tisztán látják, hogy milyen veszélyekkel járna egy Tisza-kormány.