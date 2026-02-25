NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Háborús paktum? Orbán szerint Magyar Péter is beállt a megállapodás mögé

A háború folytatásáról állapodott meg Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij.

A háború folytatásáról állapodott meg Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij a harcok négyéves évfordulóján Kijevben – mondta a miniszterelnök. 

Orbán Viktor hangsúlyozta: az európai bizottság elnökének és az ukrán elnök megállapodásához Magyar Péter is csatlakozott. Hozzátette, hogy Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe a Tisza Párt elnöke beléptetné Magyarországot a háborúzó európai országok közé, hozzájárulna Ukrajna pénzügyi támogatásához és leválasztaná Magyarországot az olcsó olajról és gázról.

 

