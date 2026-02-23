A Béketanács rávilágított a különbségre: pragmatikus válaszok a tehetetlen nemzetközi szervezetek helyett

Új korszak kezdődött a világpolitikában a washingtoni Béketanács megalakulásával, amely Kiss Rajmund szerint végre érdemi válaszokat adhat a globális válságokra. Az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője a Hír TV-ben rávilágított a különbségre a korábbi, gyakran tehetetlen nemzetközi intézmények és a Trump-adminisztráció által fémjelzett pragmatikus, gyors döntéshozatal között.
Miközben a diplomáciai protokoll merevségét Javier Milei argentin elnök Elvis-éneklése oldotta fel, a háttérben komoly stratégiai egyeztetések zajlottak: Donald Trump ismét megerősítette támogatását Orbán Viktor felé, és felsejlett egy közeli, történelmi jelentőségű békecsúcs lehetősége is az orosz-ukrán konfliktus rendezésére.