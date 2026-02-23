Ismét a Barátság kőolajvezetéket támadta Ukrajna

Az adás vendége Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója és Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója volt.
A tartalomból:
Boris Johnson volt brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyságnak és szövetségeseinek haladéktalanul csapatokat kellene küldeniük Ukrajnába, hogy „átbillenjen a mérleg” Vlagyimir Putyin orosz elnök fejében.
Az Egyesült Államok ellenzi Ukrajna és négy, az indo-csendes-óceáni térségből származó partnerország részvételét az idei, Ankarában megrendezendő szövetségi csúcstalálkozón – írja a Politico.
Európában rekedhet több millió ukrán menekült, mivel egyre kevesebb ukrán szeretne hazatérni, derül ki a Migrációkutató legfrissebb elemzéséből.