Ismét a Barátság kőolajvezetéket támadta Ukrajna

A tartalomból:

Boris Johnson volt brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyságnak és szövetségeseinek haladéktalanul csapatokat kellene küldeniük Ukrajnába, hogy „átbillenjen a mérleg” Vlagyimir Putyin orosz elnök fejében.

Az Egyesült Államok ellenzi Ukrajna és négy, az indo-csendes-óceáni térségből származó partnerország részvételét az idei, Ankarában megrendezendő szövetségi csúcstalálkozón – írja a Politico.

Európában rekedhet több millió ukrán menekült, mivel egyre kevesebb ukrán szeretne hazatérni, derül ki a Migrációkutató legfrissebb elemzéséből.