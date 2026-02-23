Nógrádi György: Zelenszkij zsarol és pofátlanul hazudik az olajvezeték kapcsán

Nógrádi György rávilágított a különbségre a nyugati PR-gépezet és a valóság között: miközben Kijev hatalmas összegeket kap, a segélyek jelentős része a korrupció martaléka lesz. A szakértő hangsúlyozta, hogy Brüsszel és Ukrajna szövetsége elvtelen, hiszen a tagállamok energiabiztonságát áldozzák fel. Nógrádi szerint a fordulatot Trump hozhatja el, aki mögött Orbán Viktor is felsorakozott a globális békepolitika érdekében.