Míg az ukrán vezetés harcolna, a katolikus püspök a nemzet halálától tart

Vitalij Krivickij római katolikus püspök megdöbbentő adatokat közölt: jelenleg Ukrajnában minden egyes születésre három haláleset jut. A püspök rávilágított a különbségre a politikai célok és az emberi sorsok között, feltéve a kérdést az államfőnek: mi értelme a háború folytatásának, ha néhány év múlva nem lesz, aki adót fizessen vagy eltartsa a nyugdíjasokat. A témában kapcsoltuk Dunda György kárpátaljai tudósítót Ungvárról.
Dunda György beszámolt a tegnapi pokolgépes támadásokról is, amelyekben egy 23 éves rendőrnő életét vesztette és 23 rendőrt ápolnak kórházban. Az ukrán hatóságok egy 33 éves nőt tartóztattak le, akit azzal gyanúsítanak, hogy az orosz titkosszolgálat hálózta be a Telegramon keresztül.