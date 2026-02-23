Míg az ukrán vezetés harcolna, a katolikus püspök a nemzet halálától tart

Vitalij Krivickij római katolikus püspök megdöbbentő adatokat közölt: jelenleg Ukrajnában minden egyes születésre három haláleset jut. A püspök rávilágított a különbségre a politikai célok és az emberi sorsok között, feltéve a kérdést az államfőnek: mi értelme a háború folytatásának, ha néhány év múlva nem lesz, aki adót fizessen vagy eltartsa a nyugdíjasokat. A témában kapcsoltuk Dunda György kárpátaljai tudósítót Ungvárról.