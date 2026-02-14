Kocsis Máté elárulta: ezért alkalmatlan vezetőnek Magyar Péter az újabb botrány után

Kocsis Máté rámutatott: a legnagyobb kockázat a zsarolhatóság, hiszen egy ilyen „zűrös alak” könnyen külföldi érdekek – legyen az Brüsszel, Berlin vagy Kijev – bábjává válhat, ha kompromittáló felvételekkel vagy a mentelmi jogával tartják sakkban. A politikus szerint Magyar Péter hazugságsorozata már az őszödi beszédet is felülmúlja, azzal a különbséggel, hogy a Tisza Párt esetében már a választás előtt kiderült a valódi szándék.

A politikus Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének legutóbbi botrányáról részletesen beszélt Péntek 8 című műsorunkban is.