Kocsis Máté elárulta: ezért alkalmatlan vezetőnek Magyar Péter az újabb botrány után

Súlyos alkalmassági és nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel Magyar Péter legújabb beismerése, miszerint részt vett egy olyan buliban, ahol kábítószernek tűnő fehér por volt az asztalon – jelentette ki Kocsis Máté a HírTV-nek szombaton. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt elnöke „kétarcú és bizonytalan” ember, aki saját magát sem tudja kordában tartani, így alkalmatlan egy ország vezetésére.
Kocsis Máté rámutatott: a legnagyobb kockázat a zsarolhatóság, hiszen egy ilyen „zűrös alak” könnyen külföldi érdekek – legyen az Brüsszel, Berlin vagy Kijev – bábjává válhat, ha kompromittáló felvételekkel vagy a mentelmi jogával tartják sakkban. A politikus szerint Magyar Péter hazugságsorozata már az őszödi beszédet is felülmúlja, azzal a különbséggel, hogy a Tisza Párt esetében már a választás előtt kiderült a valódi szándék.
A politikus Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének legutóbbi botrányáról részletesen beszélt Péntek 8 című műsorunkban is.