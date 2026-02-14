Drogot fogyasztó emberek és egy hátsó szoba: Rákay Philip Magyar Péter legújabb botrányáról

Súlyos alkalmassági kérdéseket vet fel Magyar Péter legújabb botránya, miszerint vadidegen emberek közé ment fel egy drogot fogyasztó társaságba – jelentette ki Rákay Philip. A kommunikációs szakember szerint a Tisza Párt elnöke abszurd magyarázattal állt elő: állítása szerint két hónappal a szakításuk után kézen fogta korábbi barátnőjét, Vogel Evelint – akit egyébként korábban zsarolással vádolt meg –, és egy számára állítólag ismeretlen társasággal ment fel egy lakásba.
Rákay Philip rámutatott: egy felelős közszereplő, akinek a neve már korábban is botrányos éjszakai ügyekkel forrt össze, nem sétál be gyanús helyszínekre, hogy ott aztán „történjen, ami történik”. Az elemző szerint ez a viselkedés végleg bebizonyította, hogy Magyar Péter alkalmatlan bármilyen komoly közjogi pozíció betöltésére.