„A nép nevében, de a tőke zsebébe” – Kiderült, kik mozgatják valójában a Tisza Párt és a baloldal kalandorait!

A politika nagyszínpadán gyakran látunk csillogó mosolyokat, de a függöny mögött sötét erők rángatják a drótokat. Amikor feltesszük a kérdést, hogy kinek az érdekét képviselik a nagytőkés politikusok, a válaszért nem a plakátokat, hanem a bankszámlákat kell nézni. Ezek a szereplők – legyen szó a Tisza Párt újarcú kalandorairól vagy a régi baloldal köpönyegforgatóiról – valójában a globális tőke és a brüsszeli bürokraták kihelyezett tagozatai. Olyanok ők, mint a ravasz róka a tyúkólban: a nép nevében beszélnek, de a tőkés gazdáik éhségét csillapítják. Számukra a nemzeti szuverenitás csak akadály a profit útjában, a háborús lobbi pedig aranybánya. Miközben te a rezsi miatt aggódsz, ők a nemzetközi alapkezelőkkel koccintanak a jövődre.