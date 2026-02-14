Orbán Viktor évértékelője élőben a HírTV műsorán

A kormányfő beszédében várhatóan részletesen bemutatja a kormánypártok 2026-os célkitűzéseit, amelyek a választási kampány közeledtével az eddigieknél is nagyobb politikai súllyal bírnak. A helyszínről, ahogy tavaly, idén is Szabó Réka, a HírTV riportere jelentkezik naprakész információkkal. Érdemes lesz figyelni, hiszen a miniszterelnök ekkor szokta felvázolni azt a jövőképet, amely meghatározza az ország irányvonalát az előttünk álló sorsdöntő hónapokban.