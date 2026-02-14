Gender-őrület és háborús finanszírozás: Deutsch Tamás a brüsszeli nyomásgyakorlásról

Ismét felerősödött az Európai Unió részéről érkező nyomásgyakorlás Magyarországgal szemben, ami Deutsch Tamás szerint nem más, mint bosszú a magyar kormány határozott álláspontja miatt. A Fidesz EP-képviselője a HírTV Monitor című műsorába rámutatott: Brüsszel minden eszközzel büntetni akarja a magyarokat, amiért nemet mondanak a háborúra, az illegális migrációra és a gender-ideológiára.
Deutsch hangsúlyozta, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal törvényes létrehozása és a nemzeti érdekek védelme szúrja leginkább a brüsszeli bürokraták szemét, akik nap mint nap újabb korlátozásokkal és büntetésekkel próbálják érvényesíteni akaratukat a magyar választókéval szemben.