A hazai kompetenciamérések rejtett lehetőségeiről

A hazai köznevelésben a kompetenciamérések ma már jóval többet jelentenek egy egyszerű statisztikai adatnál: valódi iránytűt adnak az intézményvezetők, a pedagógusok és a szülők kezébe. Dugasz János, az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának főosztályvezetője a HírTV Tanösvény című műsorában rámutatott, hogy ezek a mérések gyakran olyan „rejtőzködő tehetségeket” is felszínre hoznak, akik az osztálytermi keretek között, a hagyományos osztályozás során nem tudnak kitűnni.
A szakember beszélt a digitalizáció kihívásairól is, többek között arról, hogyan változtatja meg a monitoron történő „pásztázó olvasás” a gyerekek szövegértési eredményeit, és milyen jövőbeli szerepe lehet a mesterséges intelligenciának a még pontosabb, szöveges visszajelzések kiértékelésében.