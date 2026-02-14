A hazai kompetenciamérések rejtett lehetőségeiről

A hazai köznevelésben a kompetenciamérések ma már jóval többet jelentenek egy egyszerű statisztikai adatnál: valódi iránytűt adnak az intézményvezetők, a pedagógusok és a szülők kezébe. Dugasz János, az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának főosztályvezetője a HírTV Tanösvény című műsorában rámutatott, hogy ezek a mérések gyakran olyan „rejtőzködő tehetségeket” is felszínre hoznak, akik az osztálytermi keretek között, a hagyományos osztályozás során nem tudnak kitűnni.