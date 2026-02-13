Négy halálos áldozatot és több tucat sérültet követelt egy péntek hajnali tűz Budakeszin

Beluzsárné Belicza Andrea: ,,Az elődleges vizsgálatok arra is rámutattak, hogy több szabálytalanság is lehetett a helyszínen, valószínűleg szabálytalan gázvételezés is volt, ezeknek a körülményeit is vizsgálják a kollégáim, az, hogy pontosan mi-hogyan okozta a tüzet, azt majd csak tűzvizsgálat után tudjuk megmondani, ami most következik, közös szemlét végeznek majd a Pest vármegyei rendőr-főkapitányság munkatársai, és a katasztrófavédelem munkatársai, a pontos körülmények tisztázására pedig büntetőeljárás keretében kerül sor."