Nincs áram, nincs fűtés: túlélésért küzdenek az ukrán főváros lakói

A legnagyobb elektromos művek beszámolója szerint 107 ezer otthonban nincs áram az ukrán fővárosban. Az energiaügyi miniszter azt ígérte, hogy két hőerőműben néhány napon belül újraindul az energiatermelés.

A kijevi családok azt mondják, hogy lehetetlen meglenni a fűtetlen, áram nélküli toronyházakban. Ezért aki teheti, a melegedőkbe húzódik, de van, amikor megtelnek ezek a sátrak. Akik bejutnak, tölthetik a telefonjaikat, és meleg teához illetve ételhez jutnak. A gyerekek pedig legalább nem sötétben tanulnak.