Míg az Európai Parlament plenáris ülésén a képviselők többsége állva tapsolta Volodomir Zelenszkij videóüzenetét, egy szlovák EP-képviselő, Milan Uhrík nyíltan konfrontálódott az ukrán elnökkel. Uhrík beszédében nehezményezte, hogy Ukrajna nem tanúsít kellő hálát a kezdetektől segítő szomszédok – különösen a szlovákok és magyarok – felé, miközben az EU milliárdokat folyósít egy általa „korruptnak” nevezett rezsimnek. A képviselő szerint Brüsszel figyelmen kívül hagyja az európai állampolgárok gazdasági nehézségeit, és kijelentette: elég a propagandából, nem kívánnak több pénzt és fegyvert küldeni a konfliktusba.