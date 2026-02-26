Ováció után nem várt helyről kapott hatalmas politikai pofont Volodimir Zelenszkij

Újabb front nyílt az Európai Parlamentben Volodimir Zelenszkij megítélése körül: Milan Uhrík szlovák EP-képviselő éles hangvételű felszólalásában mutatott rá az ukrán vezetés visszásságaira, amit Bugnyár Zoltán, a HírTV brüsszeli tudósítója foglalt össze.
Míg az Európai Parlament plenáris ülésén a képviselők többsége állva tapsolta Volodomir Zelenszkij videóüzenetét, egy szlovák EP-képviselő, Milan Uhrík nyíltan konfrontálódott az ukrán elnökkel. Uhrík beszédében nehezményezte, hogy Ukrajna nem tanúsít kellő hálát a kezdetektől segítő szomszédok – különösen a szlovákok és magyarok – felé, miközben az EU milliárdokat folyósít egy általa „korruptnak” nevezett rezsimnek. A képviselő szerint Brüsszel figyelmen kívül hagyja az európai állampolgárok gazdasági nehézségeit, és kijelentette: elég a propagandából, nem kívánnak több pénzt és fegyvert küldeni a konfliktusba.