Szijjártó Péter: A Barátság kőolaj vezeték minden szakasza üzemképes

Szijjártó Péter közölte, mind fizikailag, technikailag és műszakilag a Barátság kőolajvezeték egésze üzemképes.

  • Hírek
  • 43 perce
  • Forrás: HírTV
Szijjártó Péter: "A Barátságkőolaj vezeték minden szakasza üzemképes. Mind fizikailag, technikailag és műszakilag a Barátság kőolajvezeték egésze üzemképes. Ez azt jelenti, hogy továbbra is kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e és ha igen mikor a kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken. Az a tény, hogy az ukránok nem indítják újra a szállítást a kőolaj vezetéken, az egy politikai zsarolás."

