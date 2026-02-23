Szijjártó Péter: A Barátság kőolaj vezeték minden szakasza üzemképes

Szijjártó Péter: "A Barátságkőolaj vezeték minden szakasza üzemképes. Mind fizikailag, technikailag és műszakilag a Barátság kőolajvezeték egésze üzemképes. Ez azt jelenti, hogy továbbra is kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e és ha igen mikor a kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken. Az a tény, hogy az ukránok nem indítják újra a szállítást a kőolaj vezetéken, az egy politikai zsarolás."