Aláírásgyűjtés: Fölényes fideszes győzelem, lebukott a Tisza.

Mára kiderült: a Tisza Párt vezére egy olyan párhuzamos valóságban él, ahol kettő meg kettő az legalább öt, de ha kampány van, akkor tizenkettő. Kocsis Máté videója után az egész ország azon nevet, hogy Magyar Péter hazudott az aláírások számával: a beígért negyedmillió helyett a hivatalos adatok cáfolják a mesét, hiszen csak 110 ezret sikerült kipréselniük. Olyan ez, mint a dicsekvő horgász, aki egy tízcentis kárásztól is méteres harcsát kanyarint a faluban, de a mérlegnél kiderül, hogy még a macska is éhes marad utána.

A beteges hazudozó stílusa mára inkább szórakoztató, mint veszélyes: miközben ő a számokkal zsonglőrködik, a nemzeti oldal 196 ezer aláírással mutatta meg az igazi erőt. Ez a politikai nagyotmondás iskolapéldája, ahol a vágyvezérelt gondolkodás és a Kocsis Máté által leleplezett valóság között fényévek tátonganak. Úgy látszik, a Tiszánál a számológép is "ellenséges ügynök", mert egyszerűen nem hajlandó alátámasztani a főnök fantáziáit.