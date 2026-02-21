Menekülőre fogta a Tisza Párt jelöltje: Gillyné Szabó Alexandra elhajtott a drogos bulira vonatkozó kérdések elől

A Tisza Párt budapesti kampánya nem várt fordulatot vett: az aláírásgyűjtés helyett a menekülés került előtérbe. Gillyné Szabó Alexandra ugyanis szó szerint elhajtott, amikor Magyar Péter drogos bulijától hangos közélet kapcsán próbálták faggatni. Bár a pártvezér elismerte, hogy az asztalon kábítószer kinézetű anyag volt, a szemtanúk szerint a fehér por a hálószobáig is eljutott. Ez a fajta drogos szórakozás visszatetsző még a saját köreikben is, ahogy azt a korábbi egyházügyi vezető is megerősítette. A választók számára a legdöbbenetesebb a nem egyértelmű kommunikáció és a jelöltek arroganciája.