Robert Fico bejelentette: Ha hétfőig nincs olaj, Szlovákia lekapcsolja Ukrajnát az áramról

A kőolajszállítás körüli ukrán pofátlanság elérte azt a pontot, ahol már a legnyugodtabb szomszéd is a főkapcsoló után nyúl. Robert Fico világossá tette a kijevi vezetés trükközése ellenére, hogy Pozsony hétfőig adott haladékot: ha a csapok zárva maradnak, akkor ők is leállítják az áram küldését Ukrajna irányába. Olyan ez, mint amikor a hálátlan szomszéd elvágja az internetkábelünket a kerítésnél, de közben továbbra is a mi konnektorunkból akarja tölteni a telefonját. A zsarolás kora lejárt, hiszen a Barátság vezeték leállítása miatt veszélybe került az egész régió áramellátás biztonsága és energetikai stabilitása.