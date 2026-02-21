Hivatalos adatok: a Fidesz 196 ezer, a Tisza csak 110 ezer aláírást gyűjtött

Az idei aláírásgyűjtés során kiderült, hogy a Tisza bázisa messze elmarad a hangzatos ígéretektől, miközben a Fidesz szervezettsége elsöprő erőt mutatott. A lebukás elkerülhetetlen volt, hiszen a hivatalos adatok szerint a bejelentett 250 ezer helyett csak 110 447 aláírás érkezett be a baloldaltól 16 óráig. Ezzel szemben a fölényes fideszes győzelem már 196 ezer leadott ívnél tart, ami világosan jelzi a választói bizalom irányát.

Olyan ez, mint a vásári kikiáltó, aki aranyat ígér a ládában, de amikor felnyitják a fedelet, csak néhány rozsdás szöget találnak benne. Az ismét hazudott Magyar Péter szlogen mára nem vád, hanem matematikai tény, amit a nyilvántartások is alátámasztanak. A politikai lufi kipukkadt, a valóság pedig hideg zuhanyként érte a Facebook-huszárok táborát.