Az olasz kormány hadat üzent az NGO-hajóknak és az embercsempész-hálózatoknak

Az olasz kormány újabb szintet lépett a migráció elleni küzdelemben, célkeresztbe véve a Földközi-tengeren tevékenykedő NGO-hajókat és az embercsempész-hálózatokat. Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője a HírTV-ben rávilágított a különbségre a korábbi engedékeny politika és a jelenlegi, nemzeti biztonságot szem előtt tartó stratégia között.
A szakértő szerint Róma szigorítása nemcsak a jogi keretek megszilárdítását jelenti, hanem konkrét technikai és katonai válaszlépéseket is tartalmaz, amelyekkel ellehetetlenítenék a migránsok ellenőrizetlen partot érését. Gönczi Róbert hangsúlyozta: az olasz fellépés sikere kulcsfontosságú lehet az egész európai határvédelem jövője szempontjából, hiszen a tengeri útvonalak lezárása alapjaiban rengetheti meg az embercsempészet üzleti modelljét.