Az olasz kormány hadat üzent az NGO-hajóknak és az embercsempész-hálózatoknak

A szakértő szerint Róma szigorítása nemcsak a jogi keretek megszilárdítását jelenti, hanem konkrét technikai és katonai válaszlépéseket is tartalmaz, amelyekkel ellehetetlenítenék a migránsok ellenőrizetlen partot érését. Gönczi Róbert hangsúlyozta: az olasz fellépés sikere kulcsfontosságú lehet az egész európai határvédelem jövője szempontjából, hiszen a tengeri útvonalak lezárása alapjaiban rengetheti meg az embercsempészet üzleti modelljét.