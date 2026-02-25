Csonka családok a háború árnyékában

Az orosz-ukrán háború elesett katonáiból csak nevek és fotók maradnak egy táblán, és az emlékek szeretteik szívében. A háború üzleti érdekeltjeinek járulékos veszteség, egy családnak feldolgozhatatlan tragédia.

A háború veszteségei a 4. évre elviselhetetlen mértéket öltöttek. pontos számokat egyik fél sem közöl hitelesen, az elemzések viszont együttesen közel 2 millió fő veszteségről számolnak be, ide értve a sebesülteket is.