A pontrúgások mestere

Már a nemzetközi sajtóban is sokan a legnagyobbakhoz hasonlítják Szoboszlai rúgótechnikáját. És valóban a magyar válogatott csapatkapitányának teljesítményére lassan tényleg elfogynak a jelzők. Bármelyik poszton vetik be, elképesztően magas színvonalon futballozik. Tempót diktál, párharcot nyer, gólpasszt ad – és ha kell, befejezi az akciót.



Amikor pedig szabadrúgáshoz jut a csapata, az ellenfél kapusa pontosan tudja: itt valószínűleg nem beadás következik.



Egy gyors ima, egy mély levegő – és egy pillantás hátra, van-e még ott hely a labdának.



Szoboszlai ebben az idényben már négy szabadrúgásgólt ért el és hol van még a szezon vége.