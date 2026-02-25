Csata New Yorkban – megfutamították a rendőröket a hógolyózó fiatalok

Amikor a tél visszaveszi uralmát a város felett, a mindennapi rend mögül előbújik egy ösztönösebb közösségi reflex, az emberek játszani kezdenek.

A New Yorkot megbénító hóvihar után a parkokban csaknem 40 centiméteres hóréteg alakult ki, egyes helyeken pedig a 70 centimétert is meghaladta.

Egy közösségi médiában meghirdetett hógolyócsatára több száz fiatal gyűlt össze a Washington Square Parkban.

A kezdetben felszabadult játéknak induló esemény azonban gyorsan túllépett az ártatlan szórakozás határán. A rendőrök egy bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, ahol rövid időn belül minden irányból hógolyók csapódtak feléjük. Az egyenruhások végül visszavonulásra kényszerültek a tömeg nyomása alatt.