Zelenszkij szerint Putyin egy rossz színész

Napra pontosan 4 évvel ezelőtt támadta meg Oroszország Ukrajnát. Putyin orosz elnök azt tervezte, hogy 72 óra alatt térdre kényszeríti Kijevet, ám holnaptól már a hatalmas emberáldozatokat követelő, véres háború 5. évébe lépünk és jelenleg nem úgy tűnik, hogy közel lenne a békekötés napja. Az Európa Tanács kártérítési alapot hoz létre a menekült ukránok számára, a kártalanítás összegét a szándékok szerint Oroszország állná.