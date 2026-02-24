Zelenszkij szerint Putyin egy rossz színész

Napra pontosan 4 évvel ezelőtt támadta meg Oroszország Ukrajnát. Putyin orosz elnök azt tervezte, hogy 72 óra alatt térdre kényszeríti Kijevet, ám holnaptól már a hatalmas emberáldozatokat követelő, véres háború 5. évébe lépünk és jelenleg nem úgy tűnik, hogy közel lenne a békekötés napja. Az Európa Tanács kártérítési alapot hoz létre a menekült ukránok számára, a kártalanítás összegét a szándékok szerint Oroszország állná.
A négy éve tartó orosz-ukrán háború emberáldozatainak száma megközelíti a kétmilliót, azaz a két oldalon meghalt, megsebesült vagy eltűnt civilek és katonák számát együttvéve.
Az oroszok „játszanak" Trumppal és az egész világgal. Putyin azt hiszi, hogy meggyőző és megbízható. „Nem: ő egy rossz színész” - jelentette ki Volodimir Zelenszkij.
Vendégek:
Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője
Vukics Ferenc, katonai szakértő
Csizmadia Tamás, a Makronóm Intézet elemzője
Műsorvezető: Ferkó Dániel