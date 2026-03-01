72 dollárról 100-ra? Brutális olajár-robbanás jöhet hétfőtől

A Reuters hatalmas olajválságra figyelmeztet az iráni konfliktus miatt, a Forradalmi Gárda pedig lezárta a Hormuzi-szorost. Milyen következményei lehetnek ennek az energiaárakra és hogyan hathat mindez Magyarországra? Ebben a bizonytalan helyzetben milyen következményekkel jár, ha Ukrajna továbbra sem indítja újra az olajszállítást a Barátság vezetéken? Válaszok Tóth Máté energiajogásztól.