Az iráni események fényében hazánknak ezért is kulcsfontosságú, hogy Kijev ne blokkolja az olajszállítást

Megemelték egy fokozattal a terrorfenyegetettségi készültség szintjét - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor az iráni háború miatt hívta össze a védelmi tanács ülését szombat délután. Kormánypárti politikusok azonban rámutattak arra is, hogy a magasabb terrorveszély mellett a közel-keleti konfliktusnak súlyos gazdasági hatásai is lehetnek hazánkra nézve.

Orbán Viktor bejelentette, hogy a terrorfenyegetettségi készültségi szintet megemelik egy fokozattal, ugyanis az iráni események közvetett hatást gyakorolnak hazánk biztonságára.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közben arra mutatott rá, hogy a közel-keleti konfliktus nemcsak ilyen téren éreztetheti hatását. 

Hogyha Iránban háború van, akkor a nyugati Brent olaj ára radikálisan emelkedni fog.

Menczer Tamás hozzátette, hogy számunkra többek között ezért is fontos hazánknak, hogy Kijev ne blokkolja az olajszállítást Magyarország felé a Barátság vezetéken. A politikus mellett Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is aláhúzta, hogy a bármilyen háborús tevékenység - amellett, hogy magasabb terrorveszéllyel jár - minden ország gazdaságára negatív hatást gyakorol.

 

