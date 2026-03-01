Az iráni események fényében hazánknak ezért is kulcsfontosságú, hogy Kijev ne blokkolja az olajszállítást

Orbán Viktor bejelentette, hogy a terrorfenyegetettségi készültségi szintet megemelik egy fokozattal, ugyanis az iráni események közvetett hatást gyakorolnak hazánk biztonságára.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közben arra mutatott rá, hogy a közel-keleti konfliktus nemcsak ilyen téren éreztetheti hatását.

Hogyha Iránban háború van, akkor a nyugati Brent olaj ára radikálisan emelkedni fog.

Menczer Tamás hozzátette, hogy számunkra többek között ezért is fontos hazánknak, hogy Kijev ne blokkolja az olajszállítást Magyarország felé a Barátság vezetéken. A politikus mellett Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is aláhúzta, hogy a bármilyen háborús tevékenység - amellett, hogy magasabb terrorveszéllyel jár - minden ország gazdaságára negatív hatást gyakorol.