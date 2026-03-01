A Hormuzi-szoros lezárása padlóra küldheti az energiapiacot

Hivatalosan is megerősítették Irán legfőbb vezetőjének a halálát. Ali Hameneit az izraeli és az amerikai légierő likvidálta. Válaszul a perzsa állam több közel-keleti ország ellen légicsapást indított. Irán továbbá lezárta a világ legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost. A döntés emelkedő energiaárakat okozhat, amely Magyarországot is érintheti. A Reuters elemzése szerint az elmúlt évtizedek legnagyobb olajválsága következhet.
Ali Hamenei 37 éven át vezette a perzsa országot. Ezalatt központosított diktatórikus rendszert épített ki az Iráni Forradalmi Gárda segítségével. A katonai hadtest parancsnokát szintén likvidálta az izraeli és az amerikai légierő a szombati támadás során. A CIA értékelése szerint Ali Hamenei helyét a Forradalmi Gárda keményvonalas tagjai vehetik át. Ezzel szemben a rezsim kritikusai világszerte enyhülést várnak.
Irán a szombati támadásra válaszul lezárta a Hormuzi-szorost, a világ legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalát.
A MOL értékelése szerint a dízel-üzemanyag és a földgáz ára is érzékenyen reagálhat a kialakult helyzetre.
Előbbi esetében az világpiaci export 20 százaléka, földgáznál pedig a 10 százaléka halad keresztül a szoroson. Energetikai szakértők arra is figyelmeztetnek: a jelenlegi helyzetben minden alapanyagforrás és ellátási útvonal felértékelődik. A Reuters elemzése szerint az elmúlt évtizedek legnagyobb olajválsága következhet.