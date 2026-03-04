A választás tétje túlmutat egy egyéni mandátumon

A Fidesz képviselőjelöltje többek között ezekre a kérdésekre válaszolt az interjúban:

Steiner Attila a kormányzati döntéshozatal belső logikáját ismeri, míg Magyar Péter rendszerkritikusként lép fel: a választók számára a befolyás vagy a kontroll fontosabb?

Míg Steiner Attila a Fidesz politikáját képviseli, Magyar Péter gyakran éppen annak működését bírálja: melyikük jelent valódi változást, és melyikük a folytonosságot a kerület számára?

Steiner Attila államtitkárként részt vett országos energiapolitikai döntésekben, Magyar Péter jogászként és intézményi bennfentesként kritizálja ezeket: ki viseli a nagyobb felelősséget a döntések következményeiért?