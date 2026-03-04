Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat

Szijjártó Péter: "A pénteki napon pedig majd Sarm-es Sejk következik, hiszen akik Izraelben ragadtak a totális légtérzár miatt, azoknak vagy Jordánia vagy Egyiptom irányába van lehetősége szárazföldön elhagyni az országot. Most a héten őket haza is tudjuk hozni, utána pedig már a Wizz Air sűríti a Sarm-es Sejk-i járatait heti tízre, így onnan menetrend szerinti járattal való hazautazás is lehetséges lesz."