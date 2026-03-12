Digitális lincselés és fizikai fenyegetés – Hal Melinda a társadalmi erőszakról

A szakember figyelmeztet: az empátia hiánya és a politikai hergelés odáig vezetett, hogy a legsúlyosabb, életellenes fenyegetések is mindennapossá váltak a kommentszekciókban.

A digitalizáció és az anonimitás felerősítette a társadalmi frusztrációt, az önkontroll hiánya pedig súlyos mentális instabilitást jelez. A szakpszichológus hangsúlyozza, hogy nem szabad szó nélkül hagyni a bántalmazást: a képernyőfotók mentése, a profilok jelentése és a rendőrségi feljelentés elengedhetetlen lépések, hiszen 2025 óta az online zaklatás büntetőjogi következményei is szigorodtak.