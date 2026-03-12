Akadálymentes párbeszéd: már mindenki számára elérhető a nemzeti petíció

Minden eddiginél szélesebb körben vált elérhetővé a nemzeti petíció, amely immár a látássérültek és a siketek számára is akadálymentes formában tölthető ki. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár a HírTV Napindító című műsorában hangsúlyozta: a technológiai fejlesztések és a jogszabályi háttér ma már lehetővé teszi, hogy senki ne maradjon ki a közügyekből.
Az államtitkár beszélt a közelgő választások akadálymentesítéséről, a mozgóurnák népszerűségéről, valamint arról a jelentős sikerről is, hogy 2010 óta közel háromszorosára nőtt a munkát vállaló fogyatékossággal élők aránya Magyarországon.